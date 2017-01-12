纽交所将场内交易的范围扩大至所有美国股票证券

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透1月11日 - 纽约证券交易所(NYSE)到年底将使所有美国证券均可在其场内交易，从而为投资者提供另一个不太依赖于速度的交易方式，像纳斯达克(Nasdaq)上市股票和交易所上市基金(ETF)等证券都将可在场内交易。
纽交所之前的场内交易只限于在该交易所上市的3,166只股票。此次调整将使可通过场内经纪人交易的证券数量增至8,600，包括纳斯达克(Nasdaq) (NDAQ.O)、Bats Global Markets BATS.Z和NYSE Arca等全电子市场的股票和ETF。纽交所周三宣布了上述调整。
在过去几十年里，随着股票交易日益电子化，交易所因青睐完全自动化交易而关闭了多数场内交易，很多自动化交易强调速度，依据以最佳可交易价格先到先得的模式来分配股票。
批评人士指出，对速度的专注已造成了不公平的竞争环境，使用高频交易策略的公司可以利用先进技术，比那些交易手段较少的投资者处于更有利的地位。
纽交所采用的场内交易模式可使数名投资者不论在何时下单，都能以同一价格进行交易，从而降低了交易速度的重要性。纽交所隶属洲际交易所(ICE)(ICE.N)。
“我们扩大场内交易范围至所有美国证券的计划，是促进公平与透明流动性、并提供更多选择的积极一步，”纽交所首席运营官Stacey Cunningham在声明中称。
纽交所正将其NYSE、NYSE MKT、NYSE Arca Equities、NYSE Arca Options和NYSE Amex Options等股票和期权交易市场迁移至新的交易技术平台Pillar上。
新技术到位后，其它证券在年底之前就将能在纽交所进行场内交易。(完)
(编译 汪红英/王琛；审校 王颖/徐文焰)
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