纽交所将场内交易的范围扩大至所有美国股票证券

路透1月11日 - 纽约证券交易所(NYSE)到年底将使所有美国证券均可在其场内交易，从而为投资者提供另一个不太依赖于速度的交易方式，像纳斯达克(Nasdaq)上市股票和交易所上市基金(ETF)等证券都将可在场内交易。

纽交所之前的场内交易只限于在该交易所上市的3,166只股票。此次调整将使可通过场内经纪人交易的证券数量增至8,600，包括纳斯达克(Nasdaq) (NDAQ.O)、Bats Global Markets BATS.Z和NYSE Arca等全电子市场的股票和ETF。纽交所周三宣布了上述调整。

在过去几十年里，随着股票交易日益电子化，交易所因青睐完全自动化交易而关闭了多数场内交易，很多自动化交易强调速度，依据以最佳可交易价格先到先得的模式来分配股票。

批评人士指出，对速度的专注已造成了不公平的竞争环境，使用高频交易策略的公司可以利用先进技术，比那些交易手段较少的投资者处于更有利的地位。

纽交所采用的场内交易模式可使数名投资者不论在何时下单，都能以同一价格进行交易，从而降低了交易速度的重要性。纽交所隶属洲际交易所(ICE)(ICE.N)。

“我们扩大场内交易范围至所有美国证券的计划，是促进公平与透明流动性、并提供更多选择的积极一步，”纽交所首席运营官Stacey Cunningham在声明中称。

纽交所正将其NYSE、NYSE MKT、NYSE Arca Equities、NYSE Arca Options和NYSE Amex Options等股票和期权交易市场迁移至新的交易技术平台Pillar上。

新技术到位后，其它证券在年底之前就将能在纽交所进行场内交易。(完)