专访：NYSE预期亚洲企业IPO热潮卷土重来 主要为科技企业--高管（更新版）

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路透香港8月15日 - 纽约证券交易所(NYSE)全球资本市场主管Garvis Toler受访时表示，该交易所预计科技企业正带动亚洲新一波上市热潮，并预计截至2017年底亚洲IPO数量将达到两位数。

Toler表示，在今年上半年增速放缓后，企业上市潮将在未来几个月开始加快步伐。他即将结束亚洲之行，访问的地点包括日本、印尼、香港与中国大陆。

尽管今年迄今亚洲在NYSE上市企业只有两家，但该交易所押注在私募市场已融资数以十亿美元计的科技企业将引领这股上市复苏潮。

“如果明年与后年上半年新上市企业数量达到两位数，这一点也不令人惊讶，”他对路透表示。“我敢说最有兴趣上市的是科技企业。”

纳斯达克首席执行官(CEO)格雷费尔德呼应了Toler的言论。格雷费尔德曾在6月时表示，中国企业希望在美国上市，如果今年上市的企业数量达到两位数，将是一个成功。

中国叫车软件滴滴出行、金融科技公司--中国平安陆金所Lufax、印度电商平台Flipkart及叫车公司Ola等公司已经从投资者手中筹资数以十亿计美元，因这些投资者押注该地区对网络服务需求高涨。

纽交所过去几年有一些备受瞩目的科技企业IPO，其中包括2014年全球规模最大的IPO，即中国电商巨头阿里巴巴上市，还包括日本的Line Corp (3938.T)(LN.N)和今年的通讯软件服务商Twilio Inc(TWLO.N)。

汤森路透数据显示，2016年迄今，全球新上市企业数量锐降50%，因股市波动剧烈，与此同时纽交所的IPO数量也减少；在主要市场香港，上市活动也减少26%。Toler补充称，科技企业在私募市场大量融资以及并购升温也意味着，其中一些企业将推迟上市计划。

“目前我们处在利率相对较低的环境，股市估值处在纪录高位，波动率确实相对也较低，因此已经看到一些IPO市场活跃应有的一些标志，”他说。(完)