美股标普500指数创下纪录盘中高位 受科技股提振

路透7月29日 - 美国股市周五涨跌互见，标普500指数微幅收高，在本月来第七次创下纪录盘中高位，因科技巨擘Alphabet和亚马逊上涨盖过能源股下跌带来的压力。

标普500指数上升最多0.3%，触及历来最高的2,177.09点，且创下连续第五个月月线上涨。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)跳涨3.33%，昨日公司公布季度营收增长强劲，亚马逊(AMZN.O)触及纪录高位，此前公司预计当前季度业绩强劲。

Alphabet上涨，对纳斯达克指数和标普500指数收高居功至伟。

不过，道指下跌，受麦当劳(MCD.N)下滑1.48%和艾克森美孚(XOM.N)跌1.39%拖累，因两家公司的季度盈利低于预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利下跌3.7%，逊于周四预期的下跌2.8%。

美国第二季经济按年增长1.2%，不及预期的成长2.6%，燃点对美联储可能不急于加息的预期。

“投资者仍愿意和美联储比试胆量，标普500指数创下历来盘中高位，”S&P Global Market Intelligence美国股市策略师Sam Stovall说。

道琼工业指数.DJI收低24.11点，或0.13%，至18,432.24点；标准普尔500指数.SPX收高3.54点，或0.16%，至2,173.60点；纳斯达克指数.IXIC上升7.15点，或0.14%，至5,162.13点。

本周，道指下跌0.75%，标普500指数微幅下跌0.07%，纳斯达克指数上涨1.2%。

在7月，道指上升2.8%，标普500指数大涨3.6%，纳斯达克指数劲涨6.6%。

投资者在7月最后一个交易日交投活跃，美国各证交所共计约73亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约66亿股。

周五，标普10大类股中有七大类股走高，电信服务类股.SPLRCL领涨，升1.33%。

中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)下跌3.64%，此前公布第二季获利录得近八年来最大降幅，营收增长也最为缓慢，受到医疗广告丑闻的困扰。该公司给纳斯达克指数带来最大拖累。

医疗保险商Cigna (CI.N)急挫5.17%，此前公司发布弱于预期的季度获利。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.68:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.03:1。

标普500指数成份股有41只触及52周新高，一只成份股触及新低；有104只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)