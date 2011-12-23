德意志交易所与NYSE合并获美国批准 仍面临欧洲阻力

* 美国司法部要求出售Direct Edge股份

* 此宗交易在欧洲仍面临监管障碍

路透华盛顿12月22日电---德意志交易所(DB1Gn.DE)与纽约-泛欧交易所集团NYX.N的90亿美元合并案获得美国反垄断当局的批准,将创建全球最大的交易所运营商.但这宗交易在欧洲仍面临关系重大的监管阻力.

美国司法部周四表示,这桩2月宣布的交易获得美国有条件批准,附带条件是隶属德意志交易所的International Securities Exchange出售其持有Direct Edge的31.5%股份.

根据美国司法部批准的条件,德意志交易所和NYSE还必须继续提供Direct Edge部分服务.Direct Edge是美国第四大股票交易所营运商,排名仅次於NYSE、Nasdaq OMX (NDAQ.O)和BATS Exchange.

经营Direct Edge的财团幕後包括对冲基金Citadel和投资银行高盛(GS.N).

"我们极乐见获得美国司法部的批准,这对我们完成令人瞩目的跨大西洋结合是个重要里程碑."纽约-泛欧交易所执行长Duncan Niederauer在电子邮件声明中称.

纽约-泛欧交易所的股东已通过这桩合并案.

这桩合并案在欧洲已与反垄断监管机关进行了多周的磋商.监管人员表明,对合并德意志交易所的欧洲期权与期货交易所(Eurex)和纽约-泛欧交易所的英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)有所保留,因担心合并後的实体会垄断欧洲上市衍生品交易.

欧盟执委会曾表示将在2月9日前作出决定.

德意志交易所在德国国内的监管者坚持其让步,以取得欧洲方面的批准,这可能使迈向完成此桩交易的道路更为复杂.(完)

--编译 张若琪; 审校 高琦

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