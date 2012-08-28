美国小企业筹资困难损及就业创造--NYSE执行长

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约8月27日电---纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N执行长Duncan Niederauer在专访中表示,目前美国多数小企业取得资金都有困难,这从而阻碍了就业岗位的增加和经济的成长.
纽约证券交易所母公司NYSE周一公布了对经济、企业和就业岗位创造的年度调查结果.调查对象涵盖来自26个国家、在纽约-泛欧交易所集团市场挂牌企业的340位执行长,及285位美国小企业主.
这是该调查八年来首次纳入小企业主,他们当中47%表示资金需求仅能勉强满足,或根本不足.仅21%说有足够的资金.
Niederauer表示,过去几年他一直听闻小企业筹资困难.
"我们最先想到的就是取得资金困难对创造就业带来最大影响."他说.Niederauer称小企业是美国创造就业岗位的动力所在.
调查显示,三分之二的小企业2013年料不会增聘,甚或将会裁员.
调查还发现,创立不满10年的小企业想取得资金的困难度,几乎是已创业逾25年企业的两倍.
Niederauer还指出,对未来经济成长的担忧,及为小企业准备贷款时因手续繁琐衍生的成本,也打压了银行放款意愿.
"如果要以负担得起的价码提供10万美元的贷款,根本没多少赚头,但要办成这笔贷款却得先完成大量作业."
大型的全球性企业情况较好一点,43%的执行长表示其资金需求充分获得了满足,不过有20%表示仍不够.
大小型企业对美国经济的看法也不同.69%公开上市公司执行长认为情况尚可,20%认为欠佳,而有11%表示很不错.
小企业中,认为美国经济情况尚可的比例略低於50%,而39%认为情况欠佳,12%表示很不错.
"如果将这些结果转化为最低增长和聘雇,那麽我认为(当局)是该采取行动了."Niederauer说.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
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