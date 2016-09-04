美股展望：挥别沉闷的夏季 股市恐迎来诡谲难测的震荡行情

路透纽约9月2日 - 就美国股市来说，炎炎夏季间的交投符合这时节向来昏昏欲睡的型态，但随着传统上波动较为剧烈的季节到来，市场震荡可能升温。

根据汤森路透数据，标准普尔500指数.SPX一个月实际波动率目前接近历史低点。就连英国公投退欧在夏初造成的波动也如昙花一现，标准普尔500指数自7月初以来就没有过涨跌幅超过1%的表现。

不过市场观察人士表示，由于未来数周可以撼动市场的刺激因素甚多，盘势可能迅速出现改变。

“若观察9月的平均表现，这个月份的股市表现欠佳，”Commonwealth Financial Network投资长Brad McMillan表示。

根据Stock Traders Almanac，股票市场9月的表现最差，标准普尔500指数在该月份的平均报酬率为负0.5%。自从金融危机以来，9月的表现就更加恶名昭彰，因为雷曼兄弟倒闭事件发生在2008年9月，当时差点就断送了整个美国金融体系。

McMillan称，“8月虽然波动偏低，但很有可能原本该有的波动都蓄积起来等着在9月爆发。”

下周交易日将逢假期缩短，预定公布的经济数据也不多，近期缺乏引爆市场行情的事件。

分析师称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议可能升息、股市估值偏高、油价波动剧烈、英国退出欧盟决定的后续效应、以及美国总统大选相关政治风险等，这些是可能撼动市场出现波动的因素。

纽约Federated Investors首席股票策略师Phil Orlando表示，“从历史上来看，8月、9月、10月不是积极进场的好时机，特别是鉴于这些不确定性。”

“如果上述不确定因素中有两到三个出了岔子...在估值已经过高的情形下，我们很容易会见到股市拉回。”

股市估值已经偏高，标准普尔的未来市盈率(本益比)目前超过17倍，长期均值则为15倍，因此市场很难承受负面冲击。

美联储政策会议将在9月20-21日召开，这是股市近期最大的风险事件，因投资人还很难判断美联储的升息动向。

尽管美国8月就业岗位放缓幅度大于预期，削弱了9月升息的理由，但该数据也没有弱到足以全然打消9月升息可能性的地步。

U.S. Bank旗下Private Client Reserve区域投资策略师Mark Watkins，“只要出现坏消息，都可能成为降低仓位并抽出资金的藉口。”

在经济消息面，投资人将迎来相对清淡的一周，其中服务业的报告料成为市场焦点。

随着美国总统大选日的步步逼近，这场选举也可能成为搅动市场波动性的另一个因素。

“华尔街周二开始对选举活动认真了起来，”芝加哥TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan。

“对于媒体而言，从电视新闻每天24小时不断报导来看，选举是个很好的题材。但整体而言，华尔街还没完全认真对待，因此我们下周开始都该谈谈正事儿了。”

9月26日将举行第一场总统大选辩论，这将有助于厘清两大候选人的各项政策主张。

Orlando称，“由于所有人都押注希拉里克林顿在总统大选中胜出，若突然发生什么事让人觉得特朗普或许有机会胜出，那肯定会加剧市场波动。”

“这可能会是引发近期市场动荡的一个因素，”他说道。(完)