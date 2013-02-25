《纽约时报》旗下波士顿环球报获逾1亿美元的收购要约--WSJ

路透2月22日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的话称,美国《纽约时报》(NYT.N)上个月收到的对其旗下子公司波士顿环球报(Boston Globe)的收购报价超过1亿美元,其中约三分之一的出价将以承担波士顿环球报部分养老金负债的形式.

WSJ周五援引相同消息来源表示,《纽约时报》在过去一年已暗中与数名可能的买家接洽,包括前波士顿环球报总裁Rick Daniels,私募股权公司Boston Post Partners执行董事Heberden Ryan.

WSJ援引纽约时报和波士顿环球报的几名消息人士称,纽约时报一直希望新闻集团(NWSA.O)发出收购要约.新闻集团为WSJ的母公司.

但该报引述一名了解情况的消息人士称,监管规定禁止一家公司在同一市场同时拥有报纸和电视台业务.新闻集团在波士顿已拥有一家电视台,这将阻碍其收购波士顿环球报.

纽约时报和新闻集团拒绝就该报导置评.路透也未能立刻获得Daniels和Ryan的评论.(完)

(编译 王翔琼; 审校 李春喜)

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