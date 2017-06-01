纽约时报提出员工自愿离职计划 并裁撤公共编辑职位

路透5月31日 - 美国纽约时报(NYT.N)周三宣布向新闻部员工提出自愿离职补偿计划，旨在提高效率，压缩编辑人数。

纽约时报称，将撤销公共编辑这一内部监督职位，转而侧重于读者评论。

“今日，我们在社群媒体以及网路上的读者已经共同担当了现代监督者的角色，相比以往由一个人负责，监督的警觉性更高，也更为有力，”该报发行人Arthur Sulzberger Jr在一备忘录中说。路透见到了该份备忘录。

根据该备忘录，纽约时报将开放多数文章接受读者评论，目前开放评论的文章仅占10%。

根据执行主编Dean Baquet和编辑主任Joe Kahn向监管机构呈报的一份备忘录，最新这次员工自愿离职补偿计划主要针对编辑，该报希望减少编辑数量，同时增加记者。

发行人Sulzberger的备忘录内容显示，现任公共编辑Liz Spayd将在周五离职。

纽约时报称，预计裁减人力的相关费用最多达2,300万美元，其中约1,700万美元将在第二季提列。(完)