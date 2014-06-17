《纽约时报》前总编将执教哈佛大学

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿6月12日 - 哈佛大学周四表示，被解职的《纽约时报》总编艾布拉姆森(Jill Abramson)下个学年将在哈佛大学执教，主攻叙事性非小说类新闻。

艾布拉姆森上月遭《纽约时报》董事长苏兹伯格(Arthur Sulzberger)意外解聘，引发了人们对该报性别歧视和管理不足的指控。

艾布拉姆森表示：“叙事性非小说类新闻的重要性超越以往。它的传统以及它在数字化转型时期如何变化是非常好的研究领域。”

哈佛大学称艾布拉姆森将在今年秋天和明年春天的学期里教授本科生。她本人也曾是哈佛的一名毕业生。

艾布拉姆森担任《纽约时报》总编两年半。她于1997年加入《泰晤士报》，之前曾任职于《华尔街日报》九年。(完)