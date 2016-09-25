纽约时报力挺希拉里入主白宫

路透华盛顿9月24日 - 纽约时报周六力挺美国民主党总统候选人希拉里入主白宫，称比起共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)，希拉里更能胜任处理美国所面临挑战的工作。

纽约时报形容希拉里是“她同时代人当中最坚韧不拔的政治人物之一”，并称她很得政策和外交的要领；同时她在胆识和两党合作方面享有声望。

“希拉里一生致力于解决现实世界的种种问题，让她有资格入主白宫，应该要让她为国效劳，”纽约时报在谈及这位前美国国务卿及前参议员时表示。

希拉里周一晚间将与特朗普进行首场总统辩论会，民调显示她一度遥遥领先特朗普的差距正在缩减，因民众持续对她的可靠性有所怀疑。

纽约时报称，希拉里能入主白宫的最佳理由就是她有能力应对国家所面临的挑战。(完)