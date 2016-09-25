纽约时报力挺希拉里入主白宫

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透华盛顿9月24日 - 纽约时报周六力挺美国民主党总统候选人希拉里入主白宫，称比起共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)，希拉里更能胜任处理美国所面临挑战的工作。
纽约时报形容希拉里是“她同时代人当中最坚韧不拔的政治人物之一”，并称她很得政策和外交的要领；同时她在胆识和两党合作方面享有声望。
“希拉里一生致力于解决现实世界的种种问题，让她有资格入主白宫，应该要让她为国效劳，”纽约时报在谈及这位前美国国务卿及前参议员时表示。
希拉里周一晚间将与特朗普进行首场总统辩论会，民调显示她一度遥遥领先特朗普的差距正在缩减，因民众持续对她的可靠性有所怀疑。
纽约时报称，希拉里能入主白宫的最佳理由就是她有能力应对国家所面临的挑战。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)