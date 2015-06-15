新西兰将加入亚投行 以促进与亚洲地区的贸易

新西兰政府周一称，新西兰将加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，以促进与该区域的关系与贸易。新西兰外交部长麦卡利（Murray McCully）称，亚洲地区一直在推动全球经济的成长，该地区的发展缓解了瓶颈并改善了生活水平，使得新西兰将从中受惠。他表示：“亚投行将让现有机构如虎添翼，必将为亚洲地区的基础设施发展做出重大贡献。”路透