焦点：新西兰央行一如预期宣布降息 并暗示可能进一步放宽政策

路透惠灵顿9月10日 - 新西兰央行周四下调指标利率，并暗示有可能进一步放宽政策，因出口价格大幅下滑以及基督城地震灾后重建工作放缓，令该国经济趋于疲软。

新西兰央行周四将指标利率下调25个基点，至2.75%，一如市场预期，此前新西兰央行今年已经两次下调指标利率。

“指标利率看来有可能进一步下调。这取决于新公布的经济数据情况，”央行总裁惠勒说。

路透调查的13位受访分析师一致预计周四会降息，一些人还预测年底前会再降息一次。

“这其中可能包含了两条主要讯息：一方面存在进一步放宽政策的可能，另一方面行动的时点也还可以选择，”加拿大皇家银行资本市场资深经济学家Su-Lin Ong说。

“第二条讯息是，他们对新西兰元进一步贬值非常明确地开启了绿灯。”

新西兰元兑美元下跌超过0.01美元，至0.6275美元附近的低点，并跌向上周触及的、位于0.6200美元附近的六年半低点。

**下调增长和利率预估**

新西兰央行下调了90天银行票据利率预估，以反映未来几个月再度降息的可能性，同时还下调了国内生产总值(GDP)增长及通胀预估，理由是整体经济活动疲软。

新西兰央行称，经济正在适应近来大宗商品价格大跌、第二大城市基督城地震灾后重建活动放缓，以及疲软的企业和消费者信心。

该央行还称，由此带来的新西兰元下跌能帮助支撑经济增长，新西兰元还需要进一步贬值，以因应大宗商品，尤其是乳品价格下跌的影响。

自累计升息100基点至3.5%之后，该行逐渐回调去年从紧的货币政策。

除了国内经济放缓之外，最大贸易伙伴--中国经济不稳，削减对乳制品的需求。乳制品是新西兰主要的出口收入来源。

尽管全球乳价本月上涨10.9%，但今年价格仍为大跌，8月更触及12年半低位。

乳制品价格急遽滑落，削弱贸易条件并削减乳品业收入，该行业收入约占新西兰整体经济约7%。

乳价暴跌削弱对农业的信心，新西兰8月企业信心即降至六年低位。(完)

(编译 郑茵/汪红英/龚芳; 审校 张荻)

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