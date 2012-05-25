新西兰基督城发生5.2级地震

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透惠灵顿5月25日电---新西兰第二大城市基督城周五发生5.2级地震,目前尚无财产损失或人员伤亡报告.
新西兰政府地震机构称,地震中心位於基督城以东10公里的地下11公里深处.
基督城在去年2月遭遇6.3级地震袭击,导致约200人死亡,市中心商务区遭损毁,市郊大片地区变得不适宜居住.
媒体报导,部分地区的居民涌上街道,但没有财产损失或人员伤亡报告.
自去年地震以来,该市遭受数以千计的余震袭击.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬/郑茵
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路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。