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时事要闻 | 2012年 5月 25日 星期五 11:32 BJT

新西兰基督城发生5.2级地震

路透惠灵顿5月25日电---新西兰第二大城市基督城周五发生5.2级地震,目前尚无财产损失或人员伤亡报告.

新西兰政府地震机构称,地震中心位於基督城以东10公里的地下11公里深处.

基督城在去年2月遭遇6.3级地震袭击,导致约200人死亡,市中心商务区遭损毁,市郊大片地区变得不适宜居住.

媒体报导,部分地区的居民涌上街道,但没有财产损失或人员伤亡报告.

自去年地震以来,该市遭受数以千计的余震袭击.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬/郑茵

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