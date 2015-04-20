中国对新西兰、美国情报部门窃密计划报导表示“严重关切”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京4月20日 - 报导称新西兰和美国的情报部门曾计划对中国驻奥克兰总领馆的数据连接线路进行网络窃密，中国外交部周一对此表示严重关切。
《新西兰先驱报》周日援引美国国家安全局前外包商雇员斯诺登提供的细节报导称，新西兰和美国的情报部门似乎计划对中国驻奥克兰总领馆与签证中心间的数据线路进行窃密活动。
“中方对有关报导表示严重关切。我们强烈敦促有关国家停止利用互联网损害中国及其他国家利益的行径。”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。