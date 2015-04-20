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时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 17:44 BJT

中国对新西兰、美国情报部门窃密计划报导表示“严重关切”

路透北京4月20日 - 报导称新西兰和美国的情报部门曾计划对中国驻奥克兰总领馆的数据连接线路进行网络窃密，中国外交部周一对此表示严重关切。

《新西兰先驱报》周日援引美国国家安全局前外包商雇员斯诺登提供的细节报导称，新西兰和美国的情报部门似乎计划对中国驻奥克兰总领馆与签证中心间的数据线路进行窃密活动。

“中方对有关报导表示严重关切。我们强烈敦促有关国家停止利用互联网损害中国及其他国家利益的行径。”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）

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