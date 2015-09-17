新西兰否决上海鹏欣5,600万美元收购该国一牧场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透惠灵顿9月17日（记者 Cecile Lefort） - 新西兰政府周四意外地否决了中国企业上海鹏欣斥资8,800万新西兰元（5,600万美元）收购新西兰一个牧场的交易。新西兰公众对外资拥有土地正表现出担忧。
这一交易被否决颇令人意外，因为之前新西兰负责监督外资购买敏感资产的海外投资办公室（Overseas Investment Office）对北岛13,800公顷的Lochinver牧场交易已经开了绿灯。
“我们对于新西兰所能获得的益处不满意，这是如此大规模敏感土地出售的关键要求，”新西兰政府在声明中称。
新西兰对外资拥有土地的规定比很多国家都严，潜在买家需要说明新西兰能够获得益处。而在澳大利亚，投资者只需说明购买不会损害到其国家利益。
中国富豪姜照柏旗下的上海鹏欣在声明中称，对新西兰的决定感到意外，正在考虑自己的选择。
意向将该牧场卖给上海鹏欣的Stevenson Group称，不清楚该牧场与其他获得批准的牧场有何区别。
Lochinver牧场位于新西兰北岛中部，主要饲养羊、肉牛和奶牛。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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