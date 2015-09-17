新西兰否决上海鹏欣5,600万美元收购该国一牧场

路透惠灵顿9月17日（记者 Cecile Lefort） - 新西兰政府周四意外地否决了中国企业上海鹏欣斥资8,800万新西兰元（5,600万美元）收购新西兰一个牧场的交易。新西兰公众对外资拥有土地正表现出担忧。

这一交易被否决颇令人意外，因为之前新西兰负责监督外资购买敏感资产的海外投资办公室（Overseas Investment Office）对北岛13,800公顷的Lochinver牧场交易已经开了绿灯。

“我们对于新西兰所能获得的益处不满意，这是如此大规模敏感土地出售的关键要求，”新西兰政府在声明中称。

新西兰对外资拥有土地的规定比很多国家都严，潜在买家需要说明新西兰能够获得益处。而在澳大利亚，投资者只需说明购买不会损害到其国家利益。

中国富豪姜照柏旗下的上海鹏欣在声明中称，对新西兰的决定感到意外，正在考虑自己的选择。

意向将该牧场卖给上海鹏欣的Stevenson Group称，不清楚该牧场与其他获得批准的牧场有何区别。

Lochinver牧场位于新西兰北岛中部，主要饲养羊、肉牛和奶牛。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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