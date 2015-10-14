新西兰央行总裁强调称中国成长前景是目前最大忧虑

路透惠灵顿10月14日 - 新西兰央行总裁惠勒周三为全球经济形势描绘出一幅谨慎的图景，指出“目前最大的忧虑”是中国的经济成长前景。

惠勒强调中国的建筑和制造业面临挑战，“特别是因为许多投资是透过大量借债来筹集资金的，多数资金来自快速扩张的影子银行领域。”

他还称，全球市场亦因其他因素而动荡不已，尤其是中国在8月决定让人民币在两天内贬值3.5%。

“尽管中国当局暗示他们希望人民币汇率稳定，但民间资本仍持续大量外流，”惠勒称。

“人民币大幅贬值将对全球经济造成严重影响：将带动竞争经济体调整汇率，尤其是在亚洲，并将使通缩压力蔓延至全球范围。”

就乐观方面来说，惠勒称，美国是全球经济的主要亮点，但即使如此，他称美国联邦储备委员会(美联储/FED)在何时以多快步伐升息，及其对全球经济成长和资产价格可能产生何种影响，都具有不确定性。

惠勒还称，货币政策在影响决定经济长期表现的决定方面存在局限，呼应了澳洲央行副总裁洛威周二的讲话。

新西兰国内方面，惠勒称近期经济数据令人鼓舞，但他重申仍有可能进一步下调官方利率。

新西兰央行在9月上次会议上将指标利率下调至2.75%，年内连续第三次降息。一些分析师预计该央行将在10月29日会议上会暂时收手。(完)