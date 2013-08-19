新西兰宣布计划对恒天然乳制品污染事件展开调查

路透惠灵顿8月19日 - 新西兰周一宣布，政府计划对乳制品巨头恒天然产品被肉毒杆菌污染一事展开调查，该国试图挽回作为农产品安全出口国的声誉。

本次调查将搞清可能受污染的产品是如何进入国际市场，且是否实施了充分的监管措施来应对该问题。与此同时，恒天然(FSF.NZ)也将展开两项内部调查，农业监管机构亦将另外进行调查。

“本次事故在国内外所引发的问题，将从这次调查中得出答案，”新西兰第一产业部部长Nathan Guy表示，其与食品安全部部长Nikki Kaye主导本次调查。

他在声明中称，“这项调查是一项重要举措，有助于让我们的贸易伙伴相信，我们是在认真对待此事。”

恒天然执行长Theo Spierings对本次调查表示欢迎，在声明中称公司将提供一切必要信息。

本次调查料需要大约三个月的时间提出一份初步报告。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)

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