恒天然称中国销毁的进口奶粉并非该公司产品

路透惠灵顿2月19日 - 全球最大的乳制品出口商--新西兰恒天然表示,旗下没有产品在中国被销毁,希望以此安抚外界的忧虑之情.此前有报导称,中国销毁了进口自新西兰的奶粉.

最初围绕新西兰奶粉被销毁的担忧推动新西兰元/美元周二下跌.该国奶制品的安全性是关系到新西兰元汇率的敏感问题,因为乳制品占据该国出口约三分之一的比重.

中国媒体近日报导称,中国质量监督检验检疫总局(AQSIQ)在11月和12月销毁或拒收了不合格的乳制品,其中包括一些以新西兰进口奶粉为原料生产的中国品牌婴儿配方奶粉,而这些原料奶粉不符合中国产品质量规定.

"(AQSIQ)昨日公布的最新名单中,共包括97.2公斤(配方奶粉),按照出口包装计算不到四袋."恒天然大中华区和印度市场董事总经理Kelvin Wickham表示.

"AQSIQ提到的产品均不是恒天然的产品."他补充道.(完)

(编译 徐文焰; 审校 杜明霞)

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