新西兰基督城发生5.7级地震

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透惠灵顿2月14日 - 新西兰基督城周日发生5.7级地震，海边有悬崖坍塌并坠入大海，但基督城未遭受重大损失。2011年基督城地震导致近200人丧生。
新西兰地震监测机构Geonet称，震中在基督城以东15公里，震源深度15公里。
Geonet称，发生了40多次余震。
警方称，未接到重大损失或人员严重受伤报告，但一些建筑物进行了人员疏散，且接到了液化现象的报告。
“距离基督城东海岸这么近的地方发生5.7级地震，显然对城市造成重大冲击，人们的信心和安全感下降。”基督城市长Lianne Dalziel说。
“我们的城市比五年前强大。但还是会有许多人感觉非常脆弱。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。