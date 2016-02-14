新西兰基督城发生5.7级地震

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿2月14日 - 新西兰基督城周日发生5.7级地震，海边有悬崖坍塌并坠入大海，但基督城未遭受重大损失。2011年基督城地震导致近200人丧生。

新西兰地震监测机构Geonet称，震中在基督城以东15公里，震源深度15公里。

Geonet称，发生了40多次余震。

警方称，未接到重大损失或人员严重受伤报告，但一些建筑物进行了人员疏散，且接到了液化现象的报告。

“距离基督城东海岸这么近的地方发生5.7级地震，显然对城市造成重大冲击，人们的信心和安全感下降。”基督城市长Lianne Dalziel说。