新西兰基督城发生5.7级地震

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿2月14日 - 新西兰基督城周日发生5.7级地震，海边有悬崖坍塌并坠入大海，但基督城未遭受重大损失。2011年基督城地震导致近200人丧生。
新西兰地震监测机构Geonet称，震中在基督城以东15公里，震源深度15公里。
Geonet称，发生了40多次余震。
警方称，未接到重大损失或人员严重受伤报告，但一些建筑物进行了人员疏散，且接到了液化现象的报告。
“距离基督城东海岸这么近的地方发生5.7级地震，显然对城市造成重大冲击，人们的信心和安全感下降。”基督城市长Lianne Dalziel说。
“我们的城市比五年前强大。但还是会有许多人感觉非常脆弱。”(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。