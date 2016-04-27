新西兰央行维持利率不变符合预期 但保留宽松倾向

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透惠灵顿4月28日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在2.25%不变，但重申鉴于通胀疲弱，可能需要进一步放宽政策。
“货币政策将保持宽松。可能有必要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀稳定在目标区间的中段附近，”新西兰央行总裁惠勒在声明中表示。
但惠勒也指出，随着低油价的影响消退，加上产能压力逐渐加大，通胀料将上升。
他并称，央行将继续密切关注经济数据。
惠勒强调称，前景面临“诸多不确定性”。国际方面的不确定性涉及全球经济，尤其是中国经济增长前景。他还说，国内方面的主要风险是乳制品行业低迷、通胀预期下降、净移民流入可能持续处于高位以及楼市压力。
新西兰元兑美元NZD=D4在央行公布决议后从约0.6850美元上涨至0.6935。
惠勒强调，鉴于新西兰大宗商品出口价格偏低，新西兰元汇率仍然高于合宜水平。
“为了提振可贸易品通胀率并帮助贸易业，希望见到较低的新西兰元汇率，”惠勒说。
分析师仍预计央行6月将降息。
“他肯定保持6月进一步宽松政策的可能性，大门仍维持敞开，”澳新银行高级分析师Philip Borkin说。
ASB首席分析师Nick Tuffley也认为6月将降息。
不过他指出，央行本次的声明稿内容比起3月时，“并未增添太多急迫性，没有暗示央行目前预计（新西兰）官方隔夜拆款利率有必要低于目前央行预估值暗示的2%水准。”
接受路透访查的分析师中，有18位预计此次央行将维持利率不变，六位预计央行将降息。(完)
(编译 汪红英/李婷仪 审校 张涛/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。