新西兰央行维持利率不变符合预期 但保留宽松倾向

路透惠灵顿4月28日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在2.25%不变，但重申鉴于通胀疲弱，可能需要进一步放宽政策。

“货币政策将保持宽松。可能有必要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀稳定在目标区间的中段附近，”新西兰央行总裁惠勒在声明中表示。

但惠勒也指出，随着低油价的影响消退，加上产能压力逐渐加大，通胀料将上升。

他并称，央行将继续密切关注经济数据。

惠勒强调称，前景面临“诸多不确定性”。国际方面的不确定性涉及全球经济，尤其是中国经济增长前景。他还说，国内方面的主要风险是乳制品行业低迷、通胀预期下降、净移民流入可能持续处于高位以及楼市压力。

新西兰元兑美元NZD=D4在央行公布决议后从约0.6850美元上涨至0.6935。

惠勒强调，鉴于新西兰大宗商品出口价格偏低，新西兰元汇率仍然高于合宜水平。

“为了提振可贸易品通胀率并帮助贸易业，希望见到较低的新西兰元汇率，”惠勒说。

分析师仍预计央行6月将降息。

“他肯定保持6月进一步宽松政策的可能性，大门仍维持敞开，”澳新银行高级分析师Philip Borkin说。

ASB首席分析师Nick Tuffley也认为6月将降息。

不过他指出，央行本次的声明稿内容比起3月时，“并未增添太多急迫性，没有暗示央行目前预计（新西兰）官方隔夜拆款利率有必要低于目前央行预估值暗示的2%水准。”

接受路透访查的分析师中，有18位预计此次央行将维持利率不变，六位预计央行将降息。(完)