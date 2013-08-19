新西兰撤销部分乳铁蛋白制品对华出口许可

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透惠灵顿8月19日 - 新西兰农业监管单位周一表示，已撤销由Westland Milk Products制造、准备运往中国的四笔乳铁蛋白托运货品的出口许可，因发现这些产品的硝酸盐偏高。
初级产业部(Ministry of Primary Industries/MPI)在一份声明稿中指出，这四笔托运货品是来自两批乳铁蛋白产品，是由Westland位于新西兰南岛的Hokitika工厂所生产。
其中一批直接出口至中国作为Westland其他乳制品的添加物。第二批则是供应给新西兰的Tatua Co-operative Dairy Company，同时也向中国出口。
MPI表示，几乎所有受影响的产品都已证实仍停留在供应链中。同时新西兰也未有产品使用受到影响的乳铁蛋白。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。