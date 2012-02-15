（新闻稿）2012天下经济论坛：纽西兰 幸福小国的致胜典范

文／黄亦筠

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人口不到台湾三分之一，国民平均所得却高出台湾一倍之多。在太平洋世纪来临之际，纽西兰如何以“生产力经济”，打造小国寡民的幸福国度？

我们是一个小国家，离全球市场非常远，身为一个必须自给自足的国家，我们必须找到一个办法，让人民能在不景气中生存，同时在景气好时，也可以表现的很好，——纽西兰前总理海伦·克拉克说。

四百四十万人口，只有不到台湾的三分之一，纽西兰却创造每人平均国民所得三万八千多美元，高出台湾一倍多。纽西兰以发达的农业、观光产业、电影产业（吸引包括好莱坞《魔戒》来拍片、制片）等高价值、高利基又环保的产业，成为备受瞩目的小国致胜典范。

2011年，全球面临外部环境的高度不确定，欧美经济疲软，亚洲崛起成为世界经济成长的引擎。位在遥远太平洋西南角的纽西兰，更在2011年4月成立“生产力委员会”（Productivity Commission），企图在亚洲崛起、太平洋世纪来临之际，维持国家的竞争优势。

这个肩负纽西兰未来竞争力使命的新设委员会，找来前纽西兰农业部部长、纽西兰央行副总裁及政务委员穆瑞·薛尔温（Murray Sherwin）担任委员会的主席。将在今年二月来台担任“天下经济论坛”演讲贵宾的薛尔温，分享纽西兰为什麽需要转型？如何以“生产力经济”（productive economy），打造一个让人民更幸福的国度？

但，什麽是生产力经济？薛尔顿认为，生产力和创造人民福利高度相连。但生产力的意义，绝非以更长的工时，换取经济成长。

生产力 不只求经济成长

薛尔温眼中的生产力，更包含“生活品质”，像安全的社区环境、享有高品质的医疗保健、教育、基础设施等。

他认为，纽西兰人民过去已是OECD国家中，工时偏长的国家。因此，未来要将资源（天然资源、劳工、技术、资金）做最有效、聪明的运用，透过提升生产力，创造产业的高附加价值。来提高人民平均所得，人民就有机会追求更好的福利。这样也能吸引更多在海外的纽西兰人回流。

“因此，我们不断思索三个核心问题：纽西兰人享有的福利是永续的吗？人民福利能再提升吗？我们是否能更了解福利的本质，以提出更好的改革方案？”——薛尔温指出。薛尔温掌舵下的生产力委员会，为打造生产力经济，建立出一个行动架构。

首先，利用开放市场的优点，改善资源配置，并增加创新、提升效能的诱因。创造一个有活力、有竞争力、持续成长的经济体。“我们如果想要过富裕的生活，需要自己创造，别人不可能帮助我们，”薛尔温说。

其次，提升企业的价值。帮助企业有策略地投资及引进技术，还须搭配治理的品质、管理策略等。另外的关键，是企业员工的态度。除了需要持续在职训练，更要有意愿和企业一起进行营运精进。在教育上，提升从中小学到大学的教育品质，让学生体验学习的价值，并提升技能。

在政府方面，必须仔细思索预算的规划，如经费来源及花费方向。对内提升国家生产力，对外薛尔温更关注亚洲崛起後，太平洋区域经济及贸易夥伴关系的发展。

“亚洲已经逐渐成为世界的重心了，经济中心逐渐移往亚洲是不能忽视的事实，”薛尔温说，包括韩国、日本、台湾、中国、印度都是纽西兰重要的市场。

和亚洲发展贸易夥伴关系

将亚洲视为重要市场的纽西兰，更积极拓展太平洋区的贸易夥伴关系，已经和中国、香港签订ＦＴＡ，也正和台湾研议ＦＴＡ。同时，纽西兰是ＴＰＰ（跨太平洋战略经济夥伴协定）九大会员国之一。对於台湾未来要参与进入ＴＰＰ，是具战略意义的贸易夥伴。“纽西兰是很小的国家，内需市场有限，难享有大规模竞争带来的优势，”薛尔温不讳言，纽西兰持续增加对太平洋区域贸易的参与。

小国纽西兰，正为太平洋世纪来临，做好准备。