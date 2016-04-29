新西兰推出新签证项目吸引科技创业者

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透惠灵顿4月29日 - 新西兰推出新的签证项目试图吸引科技创业者，意在抵消乳品业的低迷状况，但该举措在与澳大利亚的竞争中可能遇到困难。
新西兰政府周五称，从今年晚些时候开始、为期四年的试点项目中，将发放最多400个全球影响签证（Global Impact Visas）。澳大利亚去年12月宣布推出“创业者签证”，作为推动创新举措的一项措施。
过去两年商品价格下跌导致澳大利亚矿业繁荣结束，而全球乳品价格低迷冲击了新西兰农户的收入。新西兰是全球最大的乳品出口国。
两国都被迫进行经济多元化，越发关注高附加值的科技行业。
新西兰移民部长Michael Woodhouse表示，全球影响签证旨在通过吸引个人投资者和创业者前往新西兰生活，帮助扩大智慧资本池。
但一些行业人士认为，仅一个签证项目不足以树立新西兰在国际上的地位、吸引全世界的高水准科技创业者前往新西兰。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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