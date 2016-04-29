新西兰推出新签证项目吸引科技创业者

路透惠灵顿4月29日 - 新西兰推出新的签证项目试图吸引科技创业者，意在抵消乳品业的低迷状况，但该举措在与澳大利亚的竞争中可能遇到困难。

新西兰政府周五称，从今年晚些时候开始、为期四年的试点项目中，将发放最多400个全球影响签证（Global Impact Visas）。澳大利亚去年12月宣布推出“创业者签证”，作为推动创新举措的一项措施。

过去两年商品价格下跌导致澳大利亚矿业繁荣结束，而全球乳品价格低迷冲击了新西兰农户的收入。新西兰是全球最大的乳品出口国。

两国都被迫进行经济多元化，越发关注高附加值的科技行业。

新西兰移民部长Michael Woodhouse表示，全球影响签证旨在通过吸引个人投资者和创业者前往新西兰生活，帮助扩大智慧资本池。

但一些行业人士认为，仅一个签证项目不足以树立新西兰在国际上的地位、吸引全世界的高水准科技创业者前往新西兰。（完）