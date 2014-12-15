新西兰元贸易加权指数纳入人民币 降低美元比重

路透惠灵顿12月15日 - 新西兰央行周一宣布调整计算新西兰元贸易加权指数的方法，以更好地反映与中国的贸易联系日益加强，同时降低美元、欧元和日圆在指数中的比重。

从周三开始，澳元在新西兰元贸易加权指数中所占比重将为21.98%，为占比最大的币种，高于目前的21.61%。该指数还将纳入人民币，比重将为20.09%。

鉴于澳洲和中国是新西兰最大的贸易伙伴，澳元比重上升和人民币的纳入反映出这些货币对新西兰元的影响。

美元目前的比重为31.71%，本周将降至12.34%，欧元比重将从26.85%降至10.87%。

英镑和日圆的比重也将下降，为坡元、韩元、马币(林吉特)和其它九种亚洲货币腾出空间，突显新西兰与亚洲国家的贸易联系日益增强。

新西兰元贸易加权指数=NZD今年早前攀升至实现浮汇制度以来的最高位82.03左右，受新西兰升息和经济表现强劲推动。周一报78.19，今年迄今上涨了0.8%。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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