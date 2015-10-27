焦点：新西兰元升势锐不可当 央行降息压力有增无减

路透惠灵顿10月27日 - 新西兰元光是过去一个月已经劲升近10%，让原本苦于应付大宗商品疲软及中国需求低迷问题的新西兰经济，更是雪上加霜，也让新西兰央行继续面临进一步降息压力。

虽然外界普遍预期新西兰央行三度降息后，本月将会按兵不动，但央行进一步降息的压力已经日益升高。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前就连朝货币政策正常化迈出一小步，也仍再三犹豫，欧洲央行只差没开口承诺扩大刺激方案，而日本央行也预料会祭出更多措施。

正因如此，美元、欧元及日圆走势再度承压。在此情况下，光是本月央行会议可能维持政策不变的结果，就足以推升新西兰元兑美元由四年低点大幅回升，因为其他货币的投资报酬日益缩水，促使投资人将目光投向新西兰资产仍颇诱人的投资收益。

新西兰元贸易加权指数上周高见73.56，较9月底跳涨8%，远高于央行预估的第四季水准67.9。

“折翼之鸟已经再次插上了翅膀，”Triple T Consulting的SeanKean称。

“鉴于新西兰元持续自近期低位上行，许多市场人士现在考虑的问题是，在何种汇率水平，好处会开始消失，”Kean在近期为瑞士信贷准备的报告中写道。

新西兰经济正在努力对抗主要贸易伙伴中国经济放缓以及奶制品价格大幅下滑的难题，此外通胀率远低于央行的目标区间。在这种背景下，本币维持强势是新西兰最不愿意看到的。

“新西兰央行似乎在很大程度上寄望于美联储来压低新西兰元/美元，”ASB首席经济分析师Nick Tuffley说。

接受路透调查的分析师几乎全都预期，新西兰央行到12月将不得不下调指标利率至2.5%。澳洲西太平洋银行的分析师甚至猜测指标利率将不得不降至2.0%，以便让通胀率持续回升至2%。

各个主要央行的超宽松货币政策，已使得全球多国债券收益率几乎降至零，甚至为负值。例如，德国两年期公债收益率目前在负0.3%左右。

这让新西兰债券收益率相对而言显得极有吸引力。新西兰两年期公债收益率目前约为2.5%；10年期公债收益率约有3.4%--即便和过去相比这已算是非常低了。

收益率因素对新西兰元构成支撑；唯降息和进一步降息的威胁能带来压制。

“如果(新西兰央行)选择维持官方指标利率不变的话，那就莫怪市场要开始怀疑新西兰央行是否不再降息，并进而进一步推高新西兰元了。”ASB的Tuffley表示。(完)