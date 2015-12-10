新西兰央行降息至纪录低位2.5%但降息周期或结束 新西兰元跳涨（更新版）

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路透惠灵顿12月10日 - 新西兰央行周四将基准利率下调25个基点至纪录低位2.50%，而且几乎关上了进一步放松政策的大门，称预计将在不推出更多货币刺激举措的情况下实现通胀目标。

新西兰央行总裁惠勒发出不太温和的声明后，新西兰元兑美元跳升。

新西兰央行今年已降息三次，但在10月的会议上保持利率不变。

新西兰央行预计，通胀年率在2016年第一季将回升至1-3%的区间，而且“我们预计将在当前利率水平下实现这一点，不过条件必要时将降息，”惠勒说。

新西兰元兑美元最初下跌，随后升破0.67美元。

“我们认为2.5%将是利率底部，这也是新西兰央行所说的，是后来新西兰元跳涨的原因，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner说。

新西兰央行90天期银行票据利率预估相对平稳，支持惠勒的说法。大多数分析师预计，在2017年第一季之前，新西兰利率都将维持在2.5%不变。

First NZ Capital分析师Chris Green说，惠勒的声明为进一步降息设置了很高的门槛。

不过，“该预估的风险分布仍非常倾向于进一步降息，尤其是如果全球或国内环境较当前大幅恶化的话，”Green表示。

**进一步宽松政策的可能性**

包括ASB Bank资深分析师Jane Turner在内，一些分析师认为新西兰央行当前的经济预估不会成真，特别是通胀预估。

“我们认为，大环境将允许官方现金利率在明年6月和8月更进一步调降至2%。我们坚信通胀压力绝对不会像央行所预估的那样强劲，”Turner说。

新西兰经济今年苦于全球乳品价格下滑以及中国的剧烈震荡。中国是新西兰最大贸易伙伴。

这促使新西兰央行在6月开始降息。在此之前，新西兰以全球经济明星之姿，利率在去年攀升至3.50%。

尽管近来出口面临威胁，但新西兰观光及移民均有强劲增长，为服务业打出强劲底气。

本月稍早的乳品标售显示价格开始企稳，不过分析师警告称，乳价仍可能震荡且反弹料将迟缓。

新西兰央行总裁惠勒特地点出几项经济风险，包括净移民偏高、厄尔尼诺(圣婴)现象可能造成乾旱、以及出口物价进一步下跌。

“我们的利率目前是2.5%，与美国和欧洲相比，利率仍然具缓冲作用。我们还有必要时下调的空间。”(完)