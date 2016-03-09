焦点：新西兰央行意外降息至2.25% 并暗示未来或进一步调降

路透惠灵顿3月10日 - 新西兰央行周四将指标利率下调至2.25%纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。

新西兰央行今日降息25个基点，至2.25%，指因一系列通胀预期指标出现大幅下滑。

“货币政策将继续保持宽松，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。“可能需要进一步放宽政策以确保未来通胀均值稳定在目标区间中部附近。”

新西兰央行的目标是维持年通胀率在1-3%。目前年通胀率仅为0.1%左右，且通胀预期处于22年低点，促使央行选择降息。

路透此前访问的21名分析师中，有17人预期央行将维持利率不变，仅有四人认为央行将降息25个基点。

“这肯定让人跌破眼镜，”澳新银行(ANZ)资深资深分析师Philip Borkin表示。

“他们很重视通胀预期...新西兰央行显然想在一些风险浮现前预先采取行动，”他称。

该行总裁惠勒称，尽管长期通胀预期锚定在2%，“但有些通胀预期指标实质为下滑。”

新西兰央行目前预计，指标通胀将于2016年底前重返目标区间，而非先前预期的当前季度。

央行对利率的预估反映在其90天期银行票券利率上，预示该行未来还会再次降息。

该行预计90天期银行票券利率在2016年12月前将达2.2%，低于上次开会所预估的2.6%。

央行公布决议后，新西兰元兑美元NZD=D4从约0.6783美元下挫至0.6650，之后略升至0.6666美元。

央行在去年6月至12月降息四次，扭转2014年的四度升息。后来因奥克兰兴起的楼市热潮开始扩大至全国，而且经济数据强劲，央行才暂停进一步降息。

但惠勒说，全球增长前景已然恶化，国内乳品行业面临“严峻挑战”，而且新西兰元贸易加权汇率比12月预测时还要高出4%。

“鉴于出口价格疲弱，(汇率)贬值是合宜的，”他说。

一直到不久之前，乳品业都还是新西兰的经济主干，但全球价格下滑已给乳品业构成压力。

另外，惠勒表示，中国是新西兰央行对经济成长及通胀预估前景的一大风险。“如果中国人民币非常明显且长期的贬值，基本上就是把通缩散布到全世界。”惠勒对记者说，并称中国正造成越来越多的严重失衡。(完)