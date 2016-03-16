新西兰央行称乳品业不景气可能令银行业获利承压

路透惠灵顿3月16日 - 从新西兰央行研究模型中的较差情况来看，全球乳品价格暴跌可能给该国银行业利润带来压力，同时中国经济放缓给乳品业这个新西兰主要出口获利行业造成严重破坏。

新西兰央行表示，去年底进行的压力测试表明，银行业在乳品行业的投资损失可能在3-8%之间，具体要看价格崩跌的程度。

“毫无疑问(乳品行业)杠杆很高，这是一种结构性风险，”央行宏观金融稳定问题主管Bernard Hodgetts说。

银行业给农户的贷款约为380亿新西兰元(251.3亿美元)，约占新西兰国内贷款总额的10%。压力测试中考察的五家银行对乳品业的贷款几乎占到总额的100%。

央行表示，若出现亏损，也仅会让银行的获利减少，而不会伤及资本金。路透根据央行数据计算得出，乳品业贷款损失范围可能在8亿-30亿新西兰元之间。

央行的测试涵盖澳洲西太平洋银行(WBC.AX)的新西兰业务、澳洲联邦银行(CBA) (CBA.AX)、澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)、澳洲国民银行 (NAB.AX)以及荷兰合作银行集团。

全球供应过剩，以及中国需求下滑，使得乳品价格自2014年初以来腰斩逾半。乳制品是新西兰经济主干，占其出口约25%。

Watermark Funds Management投资分析师Omkar Joshi说，乳品市场下滑，未来可能对银行业获利造成压力。

“总而言之，要看银行业多快开始感受到痛苦，”他说。

新西兰央行指出，如果价格继续长期低于损益平衡水准，银行业可能减计12-25%的乳业曝险部位。

央行说，出于市况恶化的情景假设，银行业应为这类贷款减计持续得更久预做准备。

**依然强劲**

虽然央行认为有一些风险，但其也表示，银行体系足够强劲，能够抵御乳品业严重低迷的冲击。

压力测试给银行业者拟定了两个富有挑战的假设情景。

第一种情景，向新西兰农户支付的乳品价格低于盈亏水平，这种状况一直持续到2017-18年。第二种，这种情况持续到2019-20年。而事实上，央行和其他分析师都预计乳品价格会更快回升。

“新西兰银行体系强健，能够经受住严厉的乳品业压力测试，”央行称。虽然假设情景导致银行的“亏损率大幅上升”，但“对于整个银行体系来讲，这是可控的”。

ASB Bank Rural分析师Nathan Penny称，报告“巩固了我们的看法，即银行业者能够安渡当前的乳品业周期，继续为乳品业农户提供现金流支持。”

他补充说，最糟的假设情景变成现实的机率不到1%。(完)