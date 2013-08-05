恒天然称尚未收到中国对食品问题采取行动的官方通知

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透惠灵顿8月5日 - 全球最大的乳品出口商--新西兰恒天然公司(Fonterra)(FSF.NZ)周一表示，尚未收到中国当局对可能受肉毒杆菌污染的乳制品采取行动的通知。
在致新西兰证券交易所的声明中，恒天然表示尚未收到中国官方对食品安全问题的反馈。
“就恒天然了解，新西兰政府正与中国政府合作，以查明污染的范围，目前尚未收到官方公告，”该公司在声明中称。
恒天然执行长周六飞往中国，与消费者和政府当局进行协商。(完)
(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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