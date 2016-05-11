长和收购O2英国交易因未获欧盟委员会批准将终止 或提上诉

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港5月11日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业集团(0001.HK)周三公布，集团建议收购英国电讯商O2英国的交易，因未获欧盟委员会批准，因此交易将不会进行。
长和的声明表示，正研究欧盟委员会之定案，及会考虑所有可行之方案，包括就定案向欧盟普通法院提出上诉，并将继续寻求策略以为公司带来价值。
长和在集团重组前由和记黄埔于去年3月宣布以包括现金92.5亿英镑及最高共10亿英镑的递延利润分成，向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购O2英国的全部已发行股本，倘交易完成将与旗下3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。
此前长和为令交易可顺利进行，曾作出承诺，包括在未来五年，＂3+O2＂将在英国的电讯业务投资50亿英镑，且在合并后五年内绝不提高语音、短讯或数据传输价格。路透上月曾引述消息人士称，长和不会为确保收购O2而作出更多的让步。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。