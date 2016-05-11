长和收购O2英国交易因未获欧盟委员会批准将终止 或提上诉

路透香港5月11日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业集团(0001.HK)周三公布，集团建议收购英国电讯商O2英国的交易，因未获欧盟委员会批准，因此交易将不会进行。

长和的声明表示，正研究欧盟委员会之定案，及会考虑所有可行之方案，包括就定案向欧盟普通法院提出上诉，并将继续寻求策略以为公司带来价值。

长和在集团重组前由和记黄埔于去年3月宣布以包括现金92.5亿英镑及最高共10亿英镑的递延利润分成，向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购O2英国的全部已发行股本，倘交易完成将与旗下3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。

此前长和为令交易可顺利进行，曾作出承诺，包括在未来五年，＂3+O2＂将在英国的电讯业务投资50亿英镑，且在合并后五年内绝不提高语音、短讯或数据传输价格。路透上月曾引述消息人士称，长和不会为确保收购O2而作出更多的让步。（完）

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