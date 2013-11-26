橡树资本与信达订立策略合作框架

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透香港11月26日 -全球最大不良债务投资商--美国橡树资本(OAK.N)称，与中国信达资产管理股份有限公司就建立策略性合作伙伴关系订立一份谅解忘录，其中，双方拟成立合资企业以投资于中国的不良资产。
橡树资本周一晚间的声明并称，双方还将寻求合作投资中国以外市场的不良资产。
橡树资本总经理JohnFrank表示，“信达在中国的经验及专业知识无可比拟，可以给予我们独特的机会参与中国的不良债务市场。与此同时，我们也期待与信达分享我们对全球不良资产投资的见解和专业知识。”
此举为信达与橡树资本的深化合作。信达周一开展其高至25亿美元的香港首次公开发售（IPO），并引入橡树资本为基础投资者之一，认购其约5,300万美元的股份。
橡树资本为美国领先的资产管理公司，截至2013年9月30日止其管理资产约798亿美元，投资于不良债务、公司债券（高收益债券及优先债券）、私募投资、可转换证券、房地产和上市证券。公司总部设于洛杉矶，雇员人数超过750名，在全球15个城市设有办事处。
信达是中国最大国有资产管理公司之一，于2013年6月30日其资产总值和净值分别为2,836亿及627亿元人民币。信达总部设于北京，业务网络包括31家分行，员工超过18,000人。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。