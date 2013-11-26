橡树资本与信达订立策略合作框架

路透香港11月26日 -全球最大不良债务投资商--美国橡树资本(OAK.N)称，与中国信达资产管理股份有限公司就建立策略性合作伙伴关系订立一份谅解忘录，其中，双方拟成立合资企业以投资于中国的不良资产。

橡树资本周一晚间的声明并称，双方还将寻求合作投资中国以外市场的不良资产。

橡树资本总经理JohnFrank表示，“信达在中国的经验及专业知识无可比拟，可以给予我们独特的机会参与中国的不良债务市场。与此同时，我们也期待与信达分享我们对全球不良资产投资的见解和专业知识。”

此举为信达与橡树资本的深化合作。信达周一开展其高至25亿美元的香港首次公开发售（IPO），并引入橡树资本为基础投资者之一，认购其约5,300万美元的股份。

橡树资本为美国领先的资产管理公司，截至2013年9月30日止其管理资产约798亿美元，投资于不良债务、公司债券（高收益债券及优先债券）、私募投资、可转换证券、房地产和上市证券。公司总部设于洛杉矶，雇员人数超过750名，在全球15个城市设有办事处。

信达是中国最大国有资产管理公司之一，于2013年6月30日其资产总值和净值分别为2,836亿及627亿元人民币。信达总部设于北京，业务网络包括31家分行，员工超过18,000人。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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