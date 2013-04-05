奥巴马将同意削减福利计划 争取达成减赤协议--官员

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月5日 - 美国政府一名高层官员周五表示，总统奥巴马将在一项预算提案中，同意削减社会安全保障(Social Security)及其他福利计划，希望争取共和党妥协接受一项减赤协议，使美国财政更加稳固。
这位要求匿名的官员表示，奥巴马将同意，在计算生活费用(cost-of-living)增幅时，采用较严格的通货膨胀指标。这项改变将导致一些退休民众的社会安全福利金款项降低。
官员表示，奥巴马将同意削减其他福利计划。
但这名官员表示，奥巴马接受这些支出削减的条件是，共和党国会议员必须同意增税。这名幕僚指出，奥巴马的预算提案将以10年时间降低预算赤字1.8兆(万亿)美元。这项提案将在周三公布。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 程琳/艾茂林)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)