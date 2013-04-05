奥巴马将同意削减福利计划 争取达成减赤协议--官员

路透华盛顿4月5日 - 美国政府一名高层官员周五表示，总统奥巴马将在一项预算提案中，同意削减社会安全保障(Social Security)及其他福利计划，希望争取共和党妥协接受一项减赤协议，使美国财政更加稳固。

这位要求匿名的官员表示，奥巴马将同意，在计算生活费用(cost-of-living)增幅时，采用较严格的通货膨胀指标。这项改变将导致一些退休民众的社会安全福利金款项降低。

官员表示，奥巴马将同意削减其他福利计划。

但这名官员表示，奥巴马接受这些支出削减的条件是，共和党国会议员必须同意增税。这名幕僚指出，奥巴马的预算提案将以10年时间降低预算赤字1.8兆(万亿)美元。这项提案将在周三公布。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 程琳/艾茂林)

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