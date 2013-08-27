美财长称政府恐于10月中耗尽现金 呼吁国会尽快提高举债上限

路透华盛顿8月26日 - 奥巴马政府周一对国会发出警告称，若国会议员未能迅速提高政府借贷上限，则美国可能很快在10月中旬过后就没钱支应帐款。

“国会应该尽快采取行动以保护美国的良好信用，”美国财政部长雅各布·卢在一封致美国国会领导人的信函中指出，呼吁“远在任何违约风险迫近之前”采取行动。

自5月开始，美国政府就一直勉力应付16.7万亿(兆)美元的举债上限，采取许多紧急措施管理现金以避免违约，这些措施包括暂停联邦政府劳工退休基金投资等等。

雅各布·卢表示，政府将会在10月中旬耗尽举债额度，手中现金将剩下约500亿美元，而他称这样的现金水平可能在一夕之间就消耗殆尽。这将使得违约迫在眉睫，恐将摇撼投资人对美国的信心。

2011年时华府对于举债上限问题的热烈争辩使美国一度濒临违约，在金融市场掀起巨浪，同时促使一华尔街信用评等机构调降美国债信评等。

今年共和党议员考虑运用调高举债上限的需求，来作为其在国会推动自身提案的筹码。该党正试图削弱总统奥巴马具有代表性的医保改革。保守派阵营也希望改革税法，并要求奥巴马批准一项输油管提案。

“举债上限议题正提醒着我们，在总统奥巴马的领导下，华府未能够认真解决美国的债务及赤字问题，”美国众议院议长贝纳(John Boehner)发言人Michael Steel表示。

国会已经做出导致美国预算赤字扩大的税务及支出决议，但另一方面又控制着该国的举债上限。

奥巴马誓言不让举债上限议题成为其他政治讨论的谈判筹码。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示，“关于国会造成支出增加的部分，国会得负责解决，我们不会与共和党就国会得负责的事情进行协商。”

先前奥巴马政府曾表示，国会需要在9月初以前采取行动，但由于经济转强带动税收增加，让政府在用尽举债空间之前争取到更多时间。

跨党派的国会预算办公室(CBO)曾表示，政府可能要到11月才会耗尽其举债空间，这与民间的预估相符。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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