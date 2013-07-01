奥巴马称中国参与非洲事务没有威胁到美国

路透比勒陀利亚6月29日（记者 Jeff Mason/Mark Felsenthal） - 美国总统奥巴马周六称，中国和其他新兴国家增加对非洲的贸易和投资并未让美国感觉受到威胁。

在奥巴马访问非洲三国之行中，不断有人表示在与非洲的贸易中是奥巴马让中国跑到了美国的前面。但他表示，中国更多地参与非洲事务对各方都有利。

“我没有感觉受到威胁。我觉得这是好事，”奥巴马在访问南非时在一个新闻发布会上说道。

奥巴马指出，越多国家投资非洲，非洲越能融入到全球经济中来。

“我希望所有人都参与到非洲事务中来，越多越好。”

自本世纪初以来中国大大增加了对非洲的投资。美国政府问责办公室2月份一份报告显示，中国于2009年超越美国成为非洲最大贸易伙伴。

奥巴马此次非洲行将访问塞内加尔、南非和坦桑尼亚，这将使他在过去四年来访问的撒哈拉以南非洲国家达到四个。奥巴马曾第一个总统任期内短暂访问过加纳。

布鲁金斯学会（Brookings Institution）资深学者Mwangi Kimenyi指出，中国国家主席和副主席在同样的时间里访问了30个非洲国家。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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