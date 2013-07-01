奥巴马称中国参与非洲事务没有威胁到美国

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透比勒陀利亚6月29日 - 美国总统奥巴马周六称，中国和其他新兴国家增加对非洲的贸易和投资并未让美国感觉受到威胁。
在奥巴马访问非洲三国之行中，不断有人表示在与非洲的贸易中是奥巴马让中国跑到了美国的前面。但他表示，中国更多地参与非洲事务对各方都有利。
“我没有感觉受到威胁。我觉得这是好事，”奥巴马在访问南非时在一个新闻发布会上说道。
奥巴马指出，越多国家投资非洲，非洲越能融入到全球经济中来。
“我希望所有人都参与到非洲事务中来，越多越好。”
自本世纪初以来中国大大增加了对非洲的投资。美国政府问责办公室2月份一份报告显示，中国于2009年超越美国成为非洲最大贸易伙伴。
奥巴马此次非洲行将访问塞内加尔、南非和坦桑尼亚，这将使他在过去四年来访问的撒哈拉以南非洲国家达到四个。奥巴马曾第一个总统任期内短暂访问过加纳。
布鲁金斯学会（Brookings Institution）资深学者Mwangi Kimenyi指出，中国国家主席和副主席在同样的时间里访问了30个非洲国家。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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