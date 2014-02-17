（更正）奥巴马感叹“我老了”

(更正：内文最后一句译文改为“比起一个当初只是优秀高中（篮球）选手的人而言，你的要求很可能会更高。”)

路透华盛顿2月16日 - 和多数美国中年男人一样，总统奥巴马开始抱怨上了年纪的各种疼痛。

奥巴马在接受前NBA明星巴克利（Charles Barkley）采访时表示，因为“有状况”，他现在把打篮球的频率降到了大约每月一次。

奥巴马做客TNT电视台节目时说：“首先，有点老了，不灵活了。另外得开始考虑下胳膊肘了，还有时偏偏在要发表国情咨文前，可能鼻子却受伤了。”

奥巴马今年52岁，聊到医改法案时奥巴马谈到了老龄化过程，他说，人一旦过了50，“早上醒来，突然觉得某个部位发疼，但你却不知道究竟发生了什么情况。”

奥巴马表示，喜欢看他12岁的女儿萨沙（Sasha）打篮球。巴克利则表示看自己女儿打篮球时会很纠结，因为希望她“打篮球非常非常好”。

奥巴马对此回应道：“你是名人堂球星，那自然就不同了。比起一个当初只是个优秀高中（篮球）选手的人而言，你的要求很可能会更高。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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