奥巴马宣布将提名鲍卡斯任驻华大使

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透华盛顿12月20日 - 美国总统奥巴马周五宣布，将提名一直致力于处理对华贸易和经济问题的民主党议员鲍卡斯(MaxBaucus)接任美国驻华大使。此项提名凸显与中国商务关系的重要性。
鲍卡斯对中国的部分贸易操作持强硬立场，但也是20世纪90年代成功推动美国批准中国加入世界贸易组织(WTO)以及展开正常对华贸易关系的领军人物。这位蒙大拿州参议员已于11月宣布不再寻求连任。(完)
(编译 母红; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯外交部周二表示，希望俄方与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在莫斯科的会晤富有成果，但称美国对朝鲜的立场让俄罗斯感到极为担忧。