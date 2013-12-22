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时事要闻 | 2013年 12月 23日 星期一 07:36 BJT

奥巴马宣布将提名鲍卡斯任驻华大使

路透华盛顿12月20日 - 美国总统奥巴马周五宣布，将提名一直致力于处理对华贸易和经济问题的民主党议员鲍卡斯(MaxBaucus)接任美国驻华大使。此项提名凸显与中国商务关系的重要性。

鲍卡斯对中国的部分贸易操作持强硬立场，但也是20世纪90年代成功推动美国批准中国加入世界贸易组织(WTO)以及展开正常对华贸易关系的领军人物。这位蒙大拿州参议员已于11月宣布不再寻求连任。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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