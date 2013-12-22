奥巴马宣布将提名鲍卡斯任驻华大使

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力

路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。