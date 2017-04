奥巴马并不认为美国人隐私遭到侵犯

路透华盛顿6月16日 - 美国白宫幕僚长Denis McDonough周日称,总统奥巴马不认为最近被披露的安全局监控通话记录和互联网数据侵犯美国人隐私。

McDonough在美国哥伦比亚广播公司(CBS)“Face the Nation”节目中还称,他不知道斯诺登(Edward Snowden)的下落。斯诺登是安全局前雇员,自称是英国《卫报》和《华盛顿邮报》有关安全局通过Verizon Communications Inc (VZ.N)、谷歌(GOOG.O)和Facebook Inc (FB.O)等大企业监控通话和互联网数据报导的消息来源。

政府当局曾表示,极机密地从通话中收集大量“元数据”(metadata)--也就是不区分个别电话用户的原始信息,这个举动是合法的并得到国会授权,用意在于避免军事袭击。其表示,各机构没有监控通话。

在被问及奥巴马是否觉得侵犯了美国人的隐私时,McDonough说“他不觉得”。

他在为监控辩护的同时表示,“这类项目的存在,显然让很多人不安。”他表示,奥巴马“欢迎公众对这个问题进行辩论,因为他曾表示,并且以后也会说,我们必须找到正确的平衡,我们不会永远把自己定位在备战状态。”

国家安全局大规模监视电话与互联网数据行为的曝光招致外界的批评,称奥巴马政府延长甚至扩大了布什政府在911袭击事件后建立的安全设施。

“我们欠美国人民一个交代,我们应就这些计划应当执行到何种程度进行充分的公开讨论,”民主党参议员Mark Udall表示,他长期来一直对监视计划持批评态度。

在描述由秘密的外国情报监视法庭进行的监视计划时,Udall表示,“我认为这并不是美国在面对巨大威胁时该采取的方法。我的首要目标是保护美国人民,但我们所采取的方式也应兼顾到民众的自由。”

McDonough称,国会批准该计划以挫败针对美国的破坏图谋,国会议员应当注意获得计划实施的最新进展。政府已经表示,该计划仅收集“元数据”,也就是不会确定个人电话用户身份的原始通话资料,而且并不会监听电话。

“总统并没有说‘相信我’。总统说的是他希望国会每一位与授权该计划有关的议员都理解它,得到计划实施的最新进展简报,并放下心来,”他说。

众议院情报委员会主席Mike Rogers指出,国家安全局最早将在本周公布通过电话监视计划而阻止的恐怖威胁的情况。

“我们知道有几十宗案例,他们十分小心的原因在于,我们希望所披露的每一宗个案的信息...都尽量详细,同时不透露消息来源或者我们瓦解袭击图谋的具体方法,”Rogers在CNN电视节目“State of the Union”中表示。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰;审校 张明钧/李爽)

