奥巴马乐观看待乌克兰大选 但分析师认为俄罗斯立场是关键

路透华盛顿5月25日 - 美国总统奥巴马周日暗示，乌克兰举行的大选可能有助于该国统一，但分析师表示，这在很大程度上取决于俄罗斯的影响力，及乌克兰政府应对国内挑战的能力。

“乌克兰人民已经多次表示希望在不受影响的情况下选出自己的领导人，并渴望生活在一个民主的国度--即能在没有暴力和恐吓的情况下决定自己的未来，”奥巴马表示，明显是在暗示俄罗斯影响乌克兰形势。

“此次大选是乌克兰政府朝统一全国又迈出的重要一步，是与所有公民接触以确保他们的忧虑能得以解决、愿望能得以实现，”他补充道，乌克兰人举行了选举，“即便在乌克兰东部的部分地区，俄罗斯支持的分离主义团体试图剥夺整个地区的投票权。”

分析师表示非常怀疑俄罗斯总统普京将改弦易辙。

普京过去几周一直在批评乌克兰选举，周五则发表温和言论，称“我们将尊重乌克兰人民的选择。大选后，我们将与新政府合作。”

“我对普京周五的言论持高度怀疑态度，”前美国驻乌克兰大使、现任职于布鲁金斯学会的Steven Pifer称。

“如果他们尊重选举结果并准备与波罗申科打交道的话，那将是政策上的重大转变，”他补充道。

伍德罗威尔逊中心(Woodrow Wilson Center)下属Kennan研究所主管Matthew Rojansky表示，认为俄罗斯会突然放弃长期以来谋求的国家核心利益--防止乌克兰与欧洲拉近关系，这“显然不合常理”。(完)

(编译 许娜；审校 张荻)

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