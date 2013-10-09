奥巴马：我缺席亚太峰会 中国抓住良机

美国总统奥巴马周二称，他缺席本周的亚太经合组织（APEC）峰会，而中国可能抓住了这次良机。奥巴马在记者会上称，他本来应该可以利用此次出访推动泛太平洋伙伴关系（TPP）磋商，并制衡中国的影响力。美国国务卿克里代替奥巴马出席了此次峰会。图为奥巴马。路透