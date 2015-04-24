美国称在反恐行动中误杀美意人质 奥巴马道歉

美国官员周四称，美国无人机今年1月袭击巴基斯坦境内基地组织目标时误杀了一名美国人质和一名意大利人质。美国总统奥巴马就此表示道歉，并称对包括上述行动在内的所有反恐行动负“全部责任”。奥巴马称，他已下令对此事进行全面审查，以确保此类错误不再重演。一位美国官员称，美国中情局曾对相关地区进行过一段时间的观察，但不知道那里有人质。路透