经济疑虑致使奥巴马支持率下跌

路透/Ipsos调查结果显示，由於美国经济疑虑加深，奥巴马的支持率降至1月以来最低点，在与罗姆尼的竞选角逐中优势几乎不复存在。民众对奥巴马领导能力的质疑，令罗姆尼与奥巴马支持率差距缩小到1%以内，分别为44%和45%。