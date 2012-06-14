版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 6月 14日 星期四 08:53 BJT

经济疑虑致使奥巴马支持率下跌

路透/Ipsos调查结果显示，由於美国经济疑虑加深，奥巴马的支持率降至1月以来最低点，在与罗姆尼的竞选角逐中优势几乎不复存在。民众对奥巴马领导能力的质疑，令罗姆尼与奥巴马支持率差距缩小到1%以内，分别为44%和45%。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐