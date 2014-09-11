奥巴马言论令亚股人气谨慎 美元兑日圆升至六年高点

路透东京9月11日 - 亚洲股市周四人气谨慎，此前美国总统奥巴马誓言要对抗伊斯兰国武装力量；美元兑日圆上扬，创下六年新高。

但中国通胀数据暗示经济正失去动能，这促使投资者乐观认为当局可能实施进一步刺激措施来扶助经济。

美国总统奥巴马周三对本国国民称，他已经下令对叙利亚进行首次空袭，并加大在伊拉克境内的打击活动。 这是美国打击伊斯兰国武装的行动大举升级的表现。

他表示，对于伊斯兰国武装分子，“不论他们在哪儿”，都会穷追到底。

尽管美股昨天上涨支撑了股市，但风险厌恶情绪打压MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌约0.1%。然而，香港恒生指数.HSI及沪综指.SSEC双双上涨，此前中国公布的通胀数据增加了当局出台更多刺激措施的可能性。

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，主因翘尾因素减弱；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长，暗示产能过剩仍是当前经济面临的突出矛盾。

申银万国证券驻上海分析师李慧勇称，温和的通胀数据给予央行足够空间来宽松货币政策，不能排除未来数月降息的可能性。

日本股市日经指数.N225上涨0.8%，接近八个月高点，受日圆走软和开盘前公布的乐观数据提振。

周四发布的一项政府调查显示，日本大型制造业者在7-9月对业务状况的信心转为正面，企业状况预计在下一个季度进一步回升。

美元兑日圆JPY=涨至六年高点107.02，日内上涨0.1%，报106.92。

欧元兑美元EUR=微跌0.1%至1.2904，但仍远高于周二所及14个月低点1.2859。

美债收益率上升提供美元助力。指标10年期美债收益率报在2.532%，接近周三的美国收盘价2.536%，上日该收益率曾涨至逾一个月最高点。

相反地，日本央行将短期利率推低至零以下，是其促通胀的空前举措中令人瞩目的一步，可能表明央行将继续实施激进的资产购买计划。

日本央行总裁黑田东彦对首相安倍晋三表示，若通胀目标受到威胁，日本央行准备采取必要措施以实现央行2%的通胀目标。黑田并告诉安倍称日本经济动能仍维持不变。

交易员出脱美债，蓄势应对美联储9月16-17日政策会议可能采取更强硬的货币政策立场。

分析师表示，美联储可能会基于国内就业成长稳健而暗示将提早升息。旧金山联储周一公布的研究报告称，投资者低估了美联储可能升息的速度。

但部分策略师称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)也可能触发美元的修正。

“如果美联储主席叶伦对美国经济改善继续淡然以对，且对量化宽松结束后的行动未能提供足够的指引，那么失望的情绪可能引发美元/日圆一波获利了结。”纽约BK资产管理主管Kathy Lien在给客户的报告中称。

而强劲的澳洲就业数据令市场益发预期澳洲不会进一步降息，这帮助澳元从五个月低位反弹。澳元/美元AUD=D4日内上涨0.3%至0.9180美元，脱离周三0.9113的低位。

现货金XAU=小跌约0.1%至每盎司1,247.29美元，受美联储升息预期的拖累。

美国原油CLc1小跌0.1%至每桶91.59美元，受供应增加的打压，因石油输出国组织(OPEC)下调石油需求预估，且数据显示美国油品库存跳增。(完)

(编译/审校 王兴亚/李婷仪/李春喜/于春红/张若琪/杜明霞/蔡美珍)

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