奥巴马将访问广岛 不会为二战美国投下原子弹道歉

美国白宫周二称，美国总统奥巴马本月下旬将访问日本广岛，但不会为二战期间美国在广岛投下原子弹道歉。奥巴马将于5月27日在日本首相安倍晋三的陪同下访问广岛，成为首位访问广岛的美国在任总统。他将于5月21-28日展开亚洲之行，期间将出席在日本召开的七国集团（G7）会议，还将访问越南。路透