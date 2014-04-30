奥巴马寻求安抚亚太盟国 但后者疑虑难消

路透马尼拉4月29日(记者 Matt Spetalnick/Mark Felsenthal) -从对日本国事访问的具体细节，到分配给每位亚洲领导人的会面时间，美国总统奥巴马的助手对奥巴马的亚洲四国行进行了精心筹划。

奥巴马亚洲四国行已于周二结束，尽管奥巴马通过访问有所斩获，但并非一切都按照白宫的计划顺利展开。

奥巴马此行旨在表明美国重返亚太的承诺是真实的。但亚太地区对奥巴马此行的初步评论好坏参半。

华盛顿智库威尔逊中心的亚洲问题专家MichaelKugelman表示：“关键是下一步会如何发展。如果美国开始拖拖拉拉，怀疑主义的言论可能会重新开始。”

日本是奥巴马访问的首站，此行充分展现了奥巴马亚洲行的半杯满半杯空状态。

尽管与日本首相安倍晋三举行了非正式的“寿司峰会”，并展开马拉松式最后谈判，但奥巴马仍无法宣布与日本达成双边贸易协议，这令人对推动更广泛跨太平洋伙伴关系协定的势头产生质疑。

事态的进展如此不顺利，以至双方不得不推迟发布峰会结束后的联合公报，直到奥巴马离开前联合公报才出炉。而通常发表这种联合公报只是在亲密盟友间走一下形式。

最终，他们称赞在迈向达成协议上取得进展。鉴于两国国内就贸易问题展开的激烈辩论，这也许是可期盼的最佳成果。

日本方面认为更重要的是，奥巴马承诺华府会在包括钓鱼岛等问题上保护日本，以及美国警告中国，不要试图用武力改变现状。

日本前外交官宫家邦彦(Kunihiko Miyake)称，奥巴马表示美日安保协议涵盖钓鱼岛对日本来说已经足够了。

**平衡术**

奥巴马在日本以及后面几国发表言论的风险在于可能会激怒中国，破坏美国与中国的关系。

分析人士基本上同意，奥巴马进行了正确的平衡，一边向美国的盟友承诺会向其提供协防，同时还表示华府没有在试图遏制中国。

中国曾呼吁美日放弃其“冷战思维”，但在奥巴马随后的行程中几乎没再进行表态。不过有专家警告，北京方面的反应或许要在未来几周或几个月才会更清晰。

中国人民大学美国研究中心主任时殷弘称，奥巴马政府可能觉得其威慑中国以及让日本和其他盟友放心的信息已成功传递。

“但如果我们想知道此行会否严重损害美中关系，损及美国的战略和经济利益，我们只能打个问号？”他说道。

在奥巴马行程即将结束之际，一名中国官员暗示，美国在该地区的利益可能不长久，而北京才会长期在这里。

“你来，或者不来，我就在这里，”中国外交部发言人秦刚表示。

**外交政策受抨击**

这是奥巴马第二任期内首次访问亚洲。目前其外交政策正遭受抨击，包括他对叙利亚内战的回应以及摇摇欲坠的巴以和平努力。

美国亚太盟友中持怀疑态度的人担心，美国的“回归亚太”战略可能会受到欧洲和中东事件的掣肘。

奥巴马的亚洲东道主不得不注意到，他时常会把注意力转移到乌克兰危机上。

奥巴马此行举行的所有新闻发布会上，乌克兰问题都成了关注焦点，他还不失时机地将欧洲领导人团结到一起，发起对俄罗斯的新一轮制裁。

为打消对美国致力于亚洲承诺的疑虑，奥巴马周一在马尼拉的新闻发布会上表示：“我们在亚太地区的联盟关系从未如此强大，我可以非常肯定地这么说。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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