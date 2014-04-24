奥巴马利用日本之行安抚亚洲盟国

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透东京4月24日（记者 Linda Sieg/Matt Spetalnick） -美国总统奥巴马周四访问日本，试图让亚洲盟国对美国加强参与该地区事务的承诺安心，而中国则称奥巴马的真正目的是遏制中国。
这是美国总统18年来首次对日本进行国事访问。日本举行盛大仪式欢迎奥巴马，意在彰显美日同盟关系依然坚固。
“如你所说，我的到访再一次反映了我深深的信念：强大的美日关系不仅有益于美日两国，还有利于全世界。”奥巴马在美日峰会前对日本首相安倍晋三说道。
“我们共同的民主价值观意味着我们必须进行多方面合作，一方面处理世界各地的热点问题，另一方面还要确保创建支配国际秩序的强力规则。”
美日贸易谈判代表在幕后紧张工作，协商双边贸易协定，外界认为这对跨太平洋伙伴关系协议（TPP）非常重要。
“我们在继续努力，”一名美国官员周四称。“汽车和农业仍是焦点，我们的目标仍是为美国企业、农民和农场主获得有意义的市场准入。我们加紧工作并已经取得了一些进展。”
让亚洲盟国相信美国将战略中心移向亚洲的承诺是认真的，同时又不影响美国与中国的关系，这是奥巴马本次亚洲之行的外交挑战。
奥巴马对日本《读卖新闻》表示，美国欢迎中国和平崛起，“我们与中国的合作不会损害日本或其他盟国的利益”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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