奥巴马访问德国 为美情报策略辩护

路透柏林6月19日（记者 Jeff Mason/Noah Barkin） - 美国总统奥巴马周三在访问德国期间为美国的反恐策略进行辩护，表示美国没有监视普通公民的电子邮件，并承诺加强关闭关塔那摩监狱的努力。

这是奥巴马首次以总统身份访问柏林，冷战期间美国领导人很喜欢访问该地。

他与德国总理默克尔举行了会谈，并在勃兰登堡门（Brandenburg Gate）发表演讲。演讲中他提议与俄罗斯就核裁军举行新的会谈。

奥巴马访问德国前夕，美国的“棱镜”项目曝光，这令很多德国人愤怒不已，因他们对当年东德负责监控活动的“史塔西”（东德国家安全局）仍记忆犹新。

默克尔在联合新闻发布会上称，两人就美国监控项目进行了“长时间和深入”的会谈，并称仍有问题需要澄清。

奥巴马称，“情况是我们并没有检查德国公民、美国公民、法国公民或其他任何人的普通邮件，也不是我们上了互联网，就开始为所欲为地进行搜索。这是一个有约束机制的系统，意在让我们能保护自己的人民，所有的行为都是在法院的监督下进行的。”

默克尔对奥巴马表示，在政府监控互联网通讯方面，平衡很重要。

奥巴马则反驳称，由于美国的监控项目，美国阻止了至少50次威胁，包括计划在德国进行的袭击。

“（监控项目）拯救了很多生命，而对隐私的侵犯是非常有限的，”他说道。

上周进行的民调显示，奥巴马在德国的支持率为82%，但由于对美国监控项目的担忧，他2008年所享受的巨星般的待遇已经不再。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。