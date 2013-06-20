奥巴马访问德国 为美情报策略辩护

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透柏林6月19日（记者 Jeff Mason/Noah Barkin） - 美国总统奥巴马周三在访问德国期间为美国的反恐策略进行辩护，表示美国没有监视普通公民的电子邮件，并承诺加强关闭关塔那摩监狱的努力。
这是奥巴马首次以总统身份访问柏林，冷战期间美国领导人很喜欢访问该地。
他与德国总理默克尔举行了会谈，并在勃兰登堡门（Brandenburg Gate）发表演讲。演讲中他提议与俄罗斯就核裁军举行新的会谈。
奥巴马访问德国前夕，美国的“棱镜”项目曝光，这令很多德国人愤怒不已，因他们对当年东德负责监控活动的“史塔西”（东德国家安全局）仍记忆犹新。
默克尔在联合新闻发布会上称，两人就美国监控项目进行了“长时间和深入”的会谈，并称仍有问题需要澄清。
奥巴马称，“情况是我们并没有检查德国公民、美国公民、法国公民或其他任何人的普通邮件，也不是我们上了互联网，就开始为所欲为地进行搜索。这是一个有约束机制的系统，意在让我们能保护自己的人民，所有的行为都是在法院的监督下进行的。”
默克尔对奥巴马表示，在政府监控互联网通讯方面，平衡很重要。
奥巴马则反驳称，由于美国的监控项目，美国阻止了至少50次威胁，包括计划在德国进行的袭击。
“（监控项目）拯救了很多生命，而对隐私的侵犯是非常有限的，”他说道。
上周进行的民调显示，奥巴马在德国的支持率为82%，但由于对美国监控项目的担忧，他2008年所享受的巨星般的待遇已经不再。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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