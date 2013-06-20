奥巴马称有关美国准备参与叙利亚战争的报道夸大其词

路透柏林6月19日 - 美国总统奥巴马周三称，有关美国准备在叙利亚参战的报道系夸大其词，他并重申了自己认为叙利亚政府使用了化学武器以及不能重获统治合法性的观点。

“有报道公开称美国正准备全面参与另一场战争，这些报道有点太夸张了。我们希望做的是结束战争，”奥巴马称。

“我们相信（叙利亚）政府实际上使用了化学武器。俄罗斯则对此表示怀疑，”他补充称。

俄罗斯与西方国家在叙利亚问题上的分歧，意味着8月前举行叙利亚问题国际和平会议已不太可能。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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