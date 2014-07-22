奥巴马称拜登能成为“杰出的”总统

美国总统奥巴马接受《纽约客》采访时称，现任副总统拜登能够成为一名“杰出的”总统。奥巴马称，拜登离总统的位置很近，他知道这份工作要承担什么，他知道如何分清哪些是真正重要的、哪些是不那么重要的。他的社交技巧高明。但奥巴马对拜登或希拉里是否愿意2016年再次竞选总统表示疑问。图为奥巴马与拜登。路透